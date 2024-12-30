Без снега и до +7 градусов днем: когда в Киеве будет теплее всего в начале недели

Начало недели принесет в столицу Украины облачность и резкое потепление

В течение этих дней, 30 декабря-1 января, в Киеве прогнозируется преимущественно сильная облачность, но осадков она не принесет. Погода также обещает быть теплой, ведь местами столбики термометров могут достичь +7 градусов.

Сильных ветров в начале недели не предполагается. Об этом говориться в прогнозе Sinoptik.

Весь понедельник, 30 декабря, в городе будет облачным. Осадков не прогнозируется. Дневная температура повысится до +2 градусов, а ночью охладилась до -1 градуса. Максимальные порывы ветра предполагаются днем – легкие 3 м/с.

Сильная облачность будет царить и во вторник, 31 декабря. Днем перед Новым годом столбики термометров вырастут до +4 градусов, а ночью опустятся до +1 градуса. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток – слабые 4 м/с.

А вот в среду, 1 января, утром и днем ожидается небольшое прояснение, но ночью и вечером будет облачно. Осадков не ожидается. Температура днем достигнет +7 градусов, а ночью упадет до +2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда Украину накроет аномальный холод в январе.