Не выходит на связь: обломки дрона в Киеве попали в квартиру известного украинца

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается

В Печерской районе Киева, где обломки российского дрона упали на жилой дом, была повреждена квартира профессора и нейробиолога Игоря Зимы. Сейчас он не выходит на связь.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский журналист Алексей Бобровников. Он отметил, что мужчина не отвечает на телефонные звонки.

"Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", — пишет Бобровников.

Предыстория

Утром 1 января россияне атаковали Киев дронами. Обломки вражеского БПЛА упали на жилой дом в Печерском районе, частично разрушив два верхних этажа и вызвав пожар.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко уведомил, что количество погибших выросло до двух человек. В то же время в Офисе Генпрокурора сообщают, что количество пострадавших в результате атаки выросло до семи человек, среди которых две беременные женщины.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как сейчас выглядит дом. На фото видно, что значительно пострадала часть верхнего этажа.