Как киевляне одевались 120 лет назад и какой была зимняя мода в 19 веке (видео)

Модники жили в столице во все времена

Старые фотографии способны подарить нам возможность заглянуть в историю Киева и совершить путешествие в прошлое. Особенно прекрасной и даже сказачной столица становилась в зимний период, когда снег словно окутывал ее белым невесомым покрывалом.

Благодаря архивным снимкам из прошлого века мы с вами можем увидеть то, какими бывали киевские зимы и какую одежду носили горожане в холодное время года.

"Телеграф" собрал для своих читателей яркие фото на которых изображен зимний Киев в 1900-х годах. Эти цветные снимки передают дух минувшей эпохи и показывают нам моду в столице в те далекие времена.

Как одевались киевляне в 1900-х годах

Следует отметить, что в Киеве в те времена наблюдалась переменчивая погода, а слишком снежные или необыкновенно морозные зимы бывали не так уж часто. Но к зиме готовились серьезно и зимнюю одежду покупали заранее.

По воспоминаниям мемуаристов во второй половине ХІХ века в зимнее время "дамы одевались в большие салопы с очень коротенькими рукавами, достававшими только до локтей". Это компенсировалось теплой муфтой. Мода на такую длину рукава и муфту в несколько измененном виде сохранялась и в 1910-е годы.

Киевские дамы в те времена носили стильные шляпки, перчатки и меховые воротники.

Очень популярными были длинные платья и юбки в пол. Верх дополняли пиджаками с массивными пуговицами.

В Киеве к началу ХХ века мужская мода также стала очень стильной — длиннополые шубы ушли в прошлое, а их место заняли демократичные пальто, часто с каракулевым воротником.

Также мужчины носили элегантные шляпы.

Больше о моде в 19 веке в Киеве вы можете узнать из видео:

На записи звучит голос украинской оперной певицы Соломии Крушельницкой.

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 113 лет назад. В те времена неотъемлемой частью жизни Киева были уличные базары, где велась бойкая торговля. На ярмарках всегда было многолюдно, а торговцы предлагали покупателям разные товары — от глиняной посуды до блюд украинской кухни.