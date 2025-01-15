Тепло и влажно. Синоптики предупреждают киевлян о дождях

В ближайшие дни в столице Украины будет облачно с прояснениями, местами мелкие дожди и повышение температуры

Морозы, которые держались в Киеве в начале недели, в течение 15-17 января будут постепенно снижаться и в городе будет теплеть. Однако синоптики прогнозируют, что в пятницу должен пройти мелкий дождь.

В эти дни температура днем будет колебаться в пределах +1…3 градуса, а ночью — 0…+1 градуса. Такой прогноз дал ресурс Sinoptik.

Среда, 15 января, принесет в столицу сплошную облачность, но осадков не будет. Температура днем прогреется до +1 градуса, но ночью были морозы – до -1 градуса. Наибольшие порывы ветра произойдут в первой половине суток — легкие 2 м/с.

На следующий день, 16 января, также не стоит ожидать ясной погоды. Дождей не прогнозируется. Дневная температура в городе составит +3 градуса, а ночью зафиксируется около 0. Сила ветра не превысит тихих 1 м/с.

А вот в пятницу, 17 января, кроме сильной облачности, всю вторую половину суток будет идти мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +2 градусов, а ночью остынет до +1 градуса. Максимальная сила ветров ожидается утром-днем — легкие 2 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, принесет ли погода сюрпризы украинцам в ближайшее время.