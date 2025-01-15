Украину накроют дожди и придет потепление. В каких областях изменится погода 16 января

Синоптики рассказали, какие сюрпризы принесет погода

В Украину нагрянет дождливая погода, которая будет сопровождаться небольшим потеплением. Осадки, при этом, затронут большую часть областей страны.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что в четверг, 16 января, дожди пройдут в западной, центральной, северной, восточной областях, а также немного затронут южные.

Погода в этот день будет облачной и без осадков только в Запорожской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Кропивницкой областях, а также в Крыму.

Также в четверг наступит небольшое потепление. Средняя температура воздуха днем будет составлять до +3.. +4 градусов. В Крыму тем временем ожидается до 6 градусов тепла.

В ночное время столбики термометров будут опускаться от -2 до -4 градусов. В некоторых областях будет до +1 градуса ночью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в январе и феврале текущего года. Народный синоптик Владимир Деркач сделал прогноз до конца зимы. По его словам, будут температурные "качели". Январь 2025 года будет достаточно теплым как для зимы. А конец февраля в этом году также особенно порадует своей погодой.