Без морозов, но с сюрпризами: какой будет погода в пяти крупных городах Украины 15 января

Лишь в одном из городов будет снег

В среду, 15 января, в украинских городах будет преобладать облачная погода с переменной температурой и осадками. Температура будет держаться около нуля.

По данным сайта Sinoptik, во Львове в течение суток удержится облачность. Утром начнется сильный снег, который будет постепенно слабеть до конца дня. Температура будет колебаться от -2° до 0°C, но через ветер 2-4 м/с будет ощущаться как -6°C. Атмосферное давление будет составлять 742-746 мм рт.ст., влажность воздуха — 67-97%.

Харьков будет окутан облаками целый день. Значительная часть суток осадков не ожидается, однако вечером возможен мелкий снег. Термометры будут показывать от -2° до +1°C, из-за ветра 2,6-3,8 м/с температура будет ощущаться на 3-4 градуса ниже. Давление – 752-754 мм рт.ст.

В Одессе небо будет облачным почти весь день, прояснится лишь к вечеру осадков. Осадков не прогнозируют. Температура составит от -2° до 0°C и через ветер 1,7-4,7 м/с будет ощущаться как -7°C. Атмосферное давление – 770-773 мм рт.ст., влажность – 56-89%.

В Киеве в течение дня температура воздуха будет колебаться около 0. Солнце будет редко появляться среди облаков. Синоптики не прогнозируют осадки на среду.

В Днепре ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет составлять от -3° до 0°C. Ветер северо-восточный, 2-3 м/с. Атмосферное давление – 750-752 мм рт.ст. Вероятность осадков незначительна.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращается снеговая погода. Где и когда ждать осадков. Сразу несколько областей накроет мокрый снег.