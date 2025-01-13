В Украину идут аномальные морозы. В одной из областей будет до -25 градусов (карта)

Одевайтесь потеплее

На смену более или менее теплой зиме в Украину придут настоящие сильные морозы до -25 градусов. Во вторник, 14 января, они накроют все регионы страны.

Об этом свидетельствуют данные портала ventusky.com. Отмечается, что сильным морозам способствовало изменение движения ветра, сейчас он северный.

Самые сильные морозы синоптики прогнозируют на западе страны, где столбик термометра будет колебаться от 0 до -2 градусов днем и до -11 градусов ночью. В горных регионах ожидается до -25 градусов, вьюга и возможен снег.

По данным Укргидрометцентра, на севере страны будет не так холодно, но мороз днем достигнет отметки -2 градуса, ночью -7 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют, в течение дня будет наблюдаться умеренная облачность.

Восточные области сильные морозы не минуют, но днем будет до -2 градусов, а ночью — до -4 градусов. Осадков и облачности синоптики не прогнозируют. Центральные регионы ожидает мороз до -6 градусов ночью и -2 градуса днем, без осадков.

Даже на юге страны будут внушительные морозы. Днем столбик термометра будет колебаться от +1 до -1 градуса, а ночью от -3 до -5 градусов. Осадков синоптики не обещают.

К тому же, на западе страны объявлено снеголавинное предупреждение.

"13-14 января в связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким областям не повезет с погодой в середине января.