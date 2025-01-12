Весна закончилась? В Украину мчатся сильные морозы

"Телеграф" рассказывает, какую температуру будут показывать столбики термометра

Погода в Украине во второй месяц зимы изумила значительным потеплением. Однако уже с 12 января в нашей стране ожидается холодная погода.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, уже с 13 января, начиная с западных и северных областей, постепенно распространится более прохладная воздушная масса, а также произойдет смена ветра с южного на западный и северо-западный.

Это приведет к заметному похолоданию во всех областях. Сильнее всего в западной части страны.

13-15 января температурный минус будет наблюдаться в большинстве областей Украины. Ночью ожидается -2…-8 мороза, днем -3…+3 тепла. Ночью 14 и 15 января в Карпатах и Прикарпатье морозы окрепнут до -12…-17 мороза. Снижение температуры будет сопровождаться выпадением небольшого, местами умеренного снега и мокрого снега. В юго-восточной части Украины преобладают осадки в виде дождя с мокрым снегом.

На карте для наглядности показан прогноз температуры воздуха (°С) в ночное время 14 января 2025 года. Примечательно, что самые низкие значения следует ожидать в западных областях Украины, а также в некоторых странах Центральной Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода во второй половине января.