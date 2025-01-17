В небе над святыней Киева увидели "призрака" (фотофакт)

Тень была видна даже на Лесном массиве

В небе над Софиевским собором в Киеве увидели очень редкую картину. Возле храма в столице удалось сфотографировать тень в форме колокольни с куполом и крестом.

Соответствующее фото было опубликовано в одном из столичных пабликов. На ночном снимке четко видна тень, которая будто бы подсвечивается.

Фотография быстро вызвала оживленное обсуждение среди пользователей. Одни увидели в этом божественное знамение и присутствие ангелов, другие объясняют явление законами физики.

По словам очевидцев, таинственная тень спроектировалась не только у собора, но и на значительном расстоянии от него. "Тень была видна даже на Лесном массиве", — отметил один из комментаторов.

Тем не менее неизвестно настояще ли это фото. Нельзя исключать возможность того, что это только фотошоп.

Впрочем, такое бывает. Специалисты объясняют, что это природное явление напоминает так называемое "Брокенское привидение" — оптический феномен, возникающий из-за взаимодействия искусственного освещения с облаками или туманом. В этом случае яркая подсветка собора отразилась на низких облаках, создав четкий силуэт постройки. Явление это довольно редкое, но иногда все же встречается в Украине.

Недавно "Телеграф" писал, что в Одессе наблюдали уникальное явление, которое еще называют Фата Моргана. На видеозаписи было видно корабли далеко в море и казалось, что они словно подвешены в воздухе над горизонтом.