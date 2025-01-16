Корабли словно парят в воздухе. В Одессе наблюдали уникальное явление (видео)

Чаще всего такие явления наблюдаются в степях, пустынях и море

В Одессе заметили редко встречающееся сложное оптическое явление под названием Фата Моргана. Это аномалия в атмосфере, когда между собой совпадают сразу несколько миражей.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Telegram-каналов. На ролике видны вдали корабли и кажется, что они будто подвешены в воздухе над горизонтом.

При этом сложном оптическом феномене становятся видны объекты над горизонтом, которые давно ушли за эту линию.

Фата Моргана возникает из-за того, что лучи света изгибаются, когда они проходят через слои воздуха с разной температурой в крутой термической инверсии, где образовался атмосферный канал. Своё название это явление получило в честь волшебницы — персонажа артуровских легенд Феи Морганы.

К слову, самый известный пример Фата Морганы — Летучий голландец. Согласно фольклору, что корабль-призрак никогда не сможет вернуться домой и обречен вечно бороздить семь морей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине заметили уникальное природное явление — речь идет о лунном гало. Его могли наблюдать жители сразу нескольких городов.