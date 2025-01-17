В небі над святинею Києва побачили "привида" (фотофакт)

Тінь було видно навіть на Лісовому масиві

У небі над Софіївським собором у Києві побачили надзвичайно рідкісну картину. Біля храму у столиці вдалося сфотографувати тінь у формі дзвіниці з куполом та хрестом.

Відповідне фото опублікували в одному зі столичних пабліків. На нічному знімку чітко видно тінь, яка ніби підсвічується.

Світлина швидко викликала жваве обговорення серед користувачів. Одні побачили у цьому божественне знамення та присутність янголів, інші ж пояснюють явище законами фізики.

За словами очевидців, таємнича тінь спроєктувалася не лише поблизу собору, але й на значній відстані від нього. "Тінь було видно навіть на Лісовому масиві", — зазначив один із коментаторів.

Проте, невідомо чи це справжнє фото. Не можна виключати можливості, що це лише фотошоп.

Втім, таке буває, фахівці пояснюють, що це природне явище нагадує так званого "Брокенського привида" — оптичний феномен, який виникає через взаємодію штучного освітлення з хмарами або туманом. У цьому випадку яскраве підсвічування собору відбилося на низьких хмарах, створивши чіткий силует споруди. Явище це доволі рідкісне, проте подекуди все ж зустрічається в Україні.

Наприклад, нещодавно "Телеграф" писав, що в Одесі спостерігали унікальне явище, яке ще називають Фата Моргана. На відеозаписі було видно далеко в морі кораблі й здавалося, що вони ніби підвішені в повітрі над горизонтом.