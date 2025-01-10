Невероятная красота: над Украиной заметили редкое природное явление (фото)

В социальных сетях появились фото уникального природного явления

В пятницу, 10 января, жители Украины имели возможность наблюдать над своими головами уникальное природное явление — речь идет о лунном гало.

Соответствующие фото появились в украинских Telegram-пабликах. Вот так оно выглядело в Полтаве.

А это уже Днепр.

Лунное гало — это редкое и завораживающее атмосферное явление, когда вокруг Луны появляется светящееся кольцо. Это происходит во время преломления и отражения света через ледяные кристаллы, которые находятся в верхних слоях атмосферы.

Очень часто лунное гало выглядит как холодный и призрачный ореол. Это придаёт ночному небу таинственную атмосферу.

Как пишет Space, Венера приблизится к молодой Луне, освещенной примерно на 18%. Они будут на расстоянии всего двух градусов друг от друга, что позволит увидеть их даже невооруженным глазом. Это явление можно увидеть на восточном небе, после наступления тьмы. Кроме Венеры, рядом с Луной засияет Сатурн, но он будет виден хуже, ведь он находится на большем расстоянии от Земли. Ученые добавляют, что когда это трио опустится максимально близко к горизонту, начнется первый метеоритный дождь 2025 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно увидеть на ночном небе в январе 2025 года.