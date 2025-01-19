На радиостанции в Киеве взорвался боеприпас, есть пострадавшая (фото)

Возбуждено уголовное производство

В воскресенье, 19 января, в одной из киевских студий радио взорвался боеприпас. Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель.

Об этом сообщает полиция Киева. Информация о взрыве поступила сегодня в Печерское управление полиции.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники. В результате есть пострадавшая.

Место взрыва в Киеве

"Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, который находился в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали", — сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает интернет-издание "Общественное", взрыв боеприпаса произошел в студии радиостанции "Армия FM". Издание отмечает, что этот боеприпас находился в помещении с 2019 года.

Ранее "Телеграф" писал, что на Бучанщине под Киевом мужчина бросил гранату в сторону своей сестры и ее знакомого. Причиной произошедшего стала банальная ссора, которая началась во время застолья.