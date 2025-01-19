На радіостанції у Києві вибухнув боєприпас, є постраждала (фото)

Розпочато кримінальне провадження

У неділю, 19 січня, в одній із київських студій радіо вибухнув боєприпас. Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач.

Про це повідомляє поліція Києва. Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції.

На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Внаслідок цього є постраждала.

Місце вибуху у Києві

"Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували", — повідомили правоохоронці.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

Як повідомляє інтернет-видання "Суспільне", вибух боєприпасу стався у студії радіостанції "Армія FM". Видання зазначає, що цей боєприпас перебував у приміщенні з 2019 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на Бучанщині під Києвом чоловік кинув гранату у бік своєї сестри та її знайомого. Причиною події стала банальна сварка, яка почалася під час застілля.