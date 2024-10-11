Хотела забрать травмированных коров, а сама оказалась под минами: в Николаевской области спасали женщину со скотом (фото)

Как закончилась история, рассказал "Телеграф"

В Николаевской области коровы взорвались на противопехотных минах. Это произошло в пятницу, 11 октября, в селе Евгеньевка Снигиревской общины, где местный пастух пас скот, как впоследствии выяснилось, на заминированном поле.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, одна из владелиц, узнав, что коровы взорвались на минах, побежала в поле, чтобы забрать свое животное. Женщина остановилась, увидев под ногами подозрительные предметы.

Из опасной зоны ее эвакуировали взрывотехники Нацполиции. Женщина не пострадала. Саперы Главное управление ГСЧС в Одесской области, которые помогают разминировать земли Николаевщины, обследовали территорию рядом с травмированными коровами и обнаружили противопехотную мину ПМН-2. Боеприпас был уничтожен в установленном порядке.

Спасатели напоминают, что большая часть территории Украины до сих пор остается заминированной. Поэтому призывают быть очень осторожными и учитывать потенциальные риски, особенно на деоккупированных территориях.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове посреди улицы погиб мужчина. Он взорвался на гранате.