В Киеве планируют ввести ежедневную минуту молчания: когда и как это будет происходить

О начале ритуала памяти будут вещать в центре города

В Киеве возникла идея вести общенациональной минуты молчания ежедневно в 9:00. Это предложение подготовила Координационная рада по мемориализации участников и событий российско-украинской войны, созданный по поручению мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщили в Киевской городской раде. Депутат Киеврады и председатель Координационной рады Виктория Муха отметила, что эта минута молчания должна стать важным ритуалом памяти для общины столицы.

"Мы стремимся, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общины Киева. Это проявление уважения и благодарности Защитникам и Защитницам, которые положили жизнь за Украину. И важный символ единства в почитании военных и гражданских, погибших под время российско-украинской войны", — подчеркнула она.

Предлагается, чтобы все учреждения и организации независимо от формы собственности ежедневно прекращали работу на минуту, кроме тех, кто работает в непрерывном режиме или проводит неотложные мероприятия.

Чтобы известить киевлян о начале минуты молчания, планируется:

отправлять сообщения через мобильное приложение "Киев Цифровой";

транслировать объявления в общественном транспорте;

использовать системы звукового оповещения по ул. Крещатик, на Майдане Незалежности и рекламных носителях.

Координационная рада также совместно с ОО "Вшануй" подготовил рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.

"Отдельное внимание в рекомендациях уделили адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения. В случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности", — говорится в сообщении.

Проект решения уже передан в Киевраду для рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании.

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