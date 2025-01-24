В Киеве заменят начальников районных администраций

Новые руководители районных администраций будут назначены в ближайшее время

Начальник Киевской городской государственной администрации Тимур Ткаченко анонсировал замену глав районных администраций в столице Украины.

Об этом он написал в Telegram. Как отметил чиновник, он провел соответствующий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Замену руководителей районных администраций Ткаченко объяснил тем, что киевляне сталкиваются с проблемами, которые требуют немедленного решения.

"Цель одна — больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, которые волнуют общину, и создание условий для комфортной жизни", — написал Ткаченко. Он отметил, что вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным.

Также он подчеркнул, что столица Украины владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране. В условиях полномасштабной военной агрессии Российской Федерации против Украины вопрос безопасности и эффективной работы Киева остается стратегически важным.

"Ожидаем в ближайшее время назначения новых руководителей, задача которых будет реализовать эти задачи", — резюмировал Ткаченко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, начальник КГГА Тимур Ткаченко пообещал разобраться с проблемой транспортного коллапса в столице.