Зима вернулась в Киев: на сколько задержатся морозы (прогноз погоды)

Зима задержится до конца рабочей недели

В Киеве в понедельник, 3 февраля, выпал первый за продолжительное время снег. Зимняя погода вернулась в столицу, но не очень надолго.

На сколько же задержится морозная погода в Киевской области? По данным Украинского гидрометеорологического центра, 3 февраля в Киеве и области облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха колеблется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

4 февраля ожидается облачность, местами небольшой снег. Ночная температура составит от -1 до -3 градусов, дневная от -1 до +1. Ветер будет оставаться северо-западным.

Прогноз погоды на 4 февраля в Киеве.

5 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура снизится до -3...-5 градусов, днем воздух прогреется до -1...+1 градуса. Скорость северо-западного ветра не изменится.

6 февраля осадков в столице не ожидается. Погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью опустится до -3...-5 градусов, днем -1...+1. Ветер сменит направление на северо-восточное.

Прогноз погоды на 6 февраля.

Ранее "Телеграф" также писал, что зима вернулась. Где ждать снег в Украине в ближайшее время.