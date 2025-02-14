В Киеве возобновили строительство офисного центра на фундаменте исторического здания: активисты бьют тревогу

Здание было построено в 18 веке

В Киеве на улице Ивана Мазепы, 3в, возобновили работы по строительству офисного центра на месте археологической находки — фундаменте Дворца Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины. Несмотря на возбужденное уголовное дело, застройщик возобновил сооружение, ранее остановленное после обнаружения остатков этого исторического объекта.

Об этом сообщил активист и общественный деятель Дмитрий Перов на своей странице в Facebook. Он выразил возмущение по поводу возобновления строительных работ.

"Застройщик возобновил строительство офисного центра на фундаментах Дворца Кирилла Разумовского, 1799 г. Несмотря на открытое уголовное производство, ООО "Соби" возобновил работы по строительству офисного центра, по адресу: ул. Мазепы, 3в", — написал Перов.

Как отмечает активист, экскаватор сейчас сносит здание Инженерных служб Киевской крепости, 1853 года, находящегося на территории археологического памятника. По словам Перова, этот объект также обладал культурной и исторической ценностью.

Представители застройщика, в свою очередь, отмечают, что работы возобновлены в соответствии с разрешением Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, исключившим объект из Государственного реестра памятников.

Дмитрий Перов также обнародовал фото с места строительства и обращения в Киевскую городскую прокуратуру.

Напомним, еще в начале 2024 года, во время археологических раскопок, на территории обнаружили уникальные остатки дворца, построенного в 1799 году. Тогда же работы на строительной площадке были приостановлены, а Национальная полиция открыла уголовное производство по проверке законности действий застройщика. Однако, как сообщают активисты, работы на объекте возобновились в середине февраля этого года.

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