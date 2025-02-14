У Києві відновили будівництво офісного центру на фундаменті історичної будівлі: активісти б'ють на сполох

Будівля була зведена у 18 столітті

У Києві на вулиці Івана Мазепи, 3в відновили роботи з будівництва офісного центру на місці археологічної знахідки — фундаменті Палацу Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Попри відкриту кримінальну справу, забудовник відновив спорудження, яке раніше було зупинено після виявлення залишків цього історичного об'єкта.

Про це повідомив активіст і громадський діяч Дмитро Перов на своїй сторінці в Facebook. Він висловив обурення з приводу поновлення будівельних робіт.

"Забудовник відновив спорудження офісного центру на фундаментах Палацу Кирила Розумовського, 1799 р. Попри відкрите кримінальне провадження, ТОВ "Собі" відновив роботи з будівництва офісного центру, за адресою: вул. Мазепи, 3в", — написав Перов.

Як зазначає активіст, екскаватор зараз зносить будівлю Інженерних служб Київської фортеці, 1853 року, що знаходиться на території археологічної пам’ятки. За словами Перова, цей об'єкт також мав культурну й історичну цінність.

Представники забудовника, своєю чергою, зазначають, що роботи відновлені відповідно до дозволу Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, яке виключило об'єкт з Державного реєстру пам'яток.

Дмитро Перов також оприлюднив фото з місця будівництва та звернення до Київської міської прокуратури.

Нагадуємо, ще на початку 2024 року, під час археологічних розкопок, на території виявили унікальні залишки палацу, збудованого в 1799 році. Тоді ж роботи на будівельному майданчику були припинені, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження для перевірки законності дій забудовника. Проте, як повідомляють активісти, роботи на об'єкті відновилися в середині лютого цього року.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві не вдалося захистити будівлі, яким понад 100 років. Чому Київрада проти і як вберегти історичну забудову.