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Установили особую скульптуру в честь актера: как выглядит дом Богдана Ступки в Киеве

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит дом, где жил Богдан Ступка
Как выглядит дом, где жил Богдан Ступка. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

На доме актера установили символическую скульптуру

Богдан Ступка — легендарный украинский актер, который играл более сотни ролей в театре и кино. Он часто перевоплощался в исторических персонажей, в частности выдающихся гетманов. Речь идет о фильмах "Вогнем і мечем", "Чорна рада", "Молитва за гетьмана Мазепу". Актер умер в 70 лет из-за сердечного приступа на фоне рака костей. Артиста похоронили на Байковом кладбище.

"Телеграф" покажет, где жил Богдан Ступка в Киеве, и что там сейчас.

Где жил Богдан Ступка в Киеве

Выдающийся актер жил в доме, расположенном на улице Заньковецкой, 3/1 в Киеве. Это историческое сооружение серого и желтого цветов, построенное в 1901 году. На здании можно увидеть барельефы голов львов и человеческих лиц и растительные орнаменты. Ступка проживал там в период с 1987 по 2012 год, вплоть до своей смерти.

Дом Богдана Ступки
Исторический дом, где жил Богдан Ступка, фото "ТиКиїв"
Где жил Ступка в Киеве
Дом на улице Заньковецкой, 3/1 в Киеве, фото "ТиКиїв"

В 2021 году к 80-летию со дня смерти актера на его доме открыли горельеф. Речь идет об объемной скульптуре с изображением актера в пиджаке и шляпе, которую он держит в руке. Дело в том, что Ступка всегда снимал шляпу, когда здоровался со знакомыми. К тому же, этот головной убор был его любимым. Автором работы стал скульптор Николай Зноба.

Скульптура Богдана Ступки в столице
В Киеве открыли горельеф Ступки, фото "Телеграфа"
Памятная доска Ступке
Мемориальная доска Богдану Ступке, фото "Телеграфа"
Мемориал Богдану Ступке в Киеве
Место, где устанавливали скульптуру Ступки, фото "Телеграфа"

Рядом с горельефом на доме, где жил актер, была установлена мемориальная доска. На ней написали годы, когда Ступка здесь проживал, а также подписали его как "Мастер сцены и кино". На открытии должен был быть президент Украины Владимир Зеленский, но он не успел вовремя вернуться из рабочей командировки.

В 2024 году улицу российского театрального режиссера Константина Станиславского переименовали в Богдана Ступку. За это проголосовали местные в приложении "Киев Цифровой". Эта улица ведет к театру имени Ивана Франко, где значительную часть жизни работал Богдан Ступка.

Улицу в Киеве переименовали в Богдана Ступки
Улица Богдана Ступки в Киеве, "Киев фото"

Дом, где жил Ступка, сейчас выглядит так же, как и раньше. Историческое сооружение начала 20 века не меняют.

Богдан Ступка дом
Дом, где жил Богдан Ступка, скриншот с Google-улиц
Дом на Заньковецкой
Исторический дом, где жил Ступка, скриншот с Google-улиц

Богдан Ступка родился во Львове. В течение 17 лет он играл в академическом театре имени Заньковецкой. Спектаклями с участием актера были "Бондарівна", "Гайдамаки", "Річард III". В 1978 году Ступка перешел работать в драматический театр имени Ивана Франко. Там он сыграл в спектаклях "Енеїда", "Украдене щастя", "Король Лір", "Тевьє-Тевель". Также Ступка исполнил сотни ролей в кино, самые яркие из которых – Ивана Брюховецкого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Чингисхана, Остапа Вишню.

Ранее "Телеграф" рассказывал о сыне Богдана Ступки — Остапа Ступке, который играет в театре имени Ивана Франко. В 2023 году он совершил ДТП, в результате которого был пострадавший.

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#Богдан Ступка #Мемориал #Будинок