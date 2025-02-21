Подозреваемый по громкому делу земельной коррупции в Киеве освобожден под залог

Преступная организация завладела землей на сумму свыше 94 млн

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич освобожден из-под стражи под залог. Он фигурирует по делу о земельной коррупции.

Об этом сообщил памятникохранитель Дмитрий Петров. За Оленича внесли залог, установленный Высшим антикоррупционным судом в размере 15 миллионов гривен.

"Теперь ждем свободы председателя Зем. комиссии — Миши Терентьева и депутата от Батьківщини — Елены Марченко и возобновления работы "туалетных схем" по выводу земли из коммунальной собственности в г. Киеве", — говорится в сообщении.

Что известно о деле земельной коррупции в Киеве

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Была разоблачена и пресечена деятельность преступной организации во главе с медийно известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

По данным следствия, Оленичу и еще девяти лицам сообщили о подозрении в создании преступной организации, завладевшей землей в Киеве на сумму более 94 млн грн.

Отмечается, что в списке подозреваемых есть бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, а также глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев.

Правоохранители сообщили, что злоумышленники искали перспективные земельные участки и регистрировали право собственности на постройки, которых на территории этих участков никогда не было. Затем члены преступной группировки подавали в горсовет заявление о предоставлении им права собственности на участки, чтобы якобы обслуживать "сооружения".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что депутат Ирина Кормышкина, известная незаконным обогащением, подала заявление о сложении мандата.