Пенсионерам предлагают подработку на 8 Марта в Киеве: можно получить больше 5 тысяч за день

Одним из требований для кандидата является отличное знание города

Служба доставки цветов и подарков в Киеве ищет курьеров со своим автомобилем на праздник 8 Марта. Работодатель готов взять на эту подработку, в том числе, пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. График на этот день необходимо будет обсуждать уже с представителями компании.

Указанная заработная плата — 3500-5500 гривен в день.

Основные требования:

Отличное знание города;

Аккуратный внешний вид и культурное общение обязательно.

Основные обязанности:

Четкое и своевременное выполнение доставки букетов и композиций по указанному адресу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ищут коменданта в хостел. Кроме зарплаты, составляющей от 14 000 до 18 000 гривен предоставляется бесплатное проживание и премии. Работодатель указал, что работа идеально подойдет для пенсионеров, которые ищут стабильный заработок.

Также в Киеве предлагают простую работу с достойной оплатой на полную занятость, на которую готовы взять студентов и пенсионеров. В объявлении о вакансии указана заработная плата – 17 500 грн.