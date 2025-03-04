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Пенсионерам предлагают подработку на 8 Марта в Киеве: можно получить больше 5 тысяч за день

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Пенсионерам в Киеве предлагают подработку Новость обновлена 04 марта 2025, 08:52
Пенсионерам в Киеве предлагают подработку. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одним из требований для кандидата является отличное знание города

Служба доставки цветов и подарков в Киеве ищет курьеров со своим автомобилем на праздник 8 Марта. Работодатель готов взять на эту подработку, в том числе, пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. График на этот день необходимо будет обсуждать уже с представителями компании.

Указанная заработная плата — 3500-5500 гривен в день.

Основные требования:

  • Отличное знание города;
  • Аккуратный внешний вид и культурное общение обязательно.

Основные обязанности:

  • Четкое и своевременное выполнение доставки букетов и композиций по указанному адресу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ищут коменданта в хостел. Кроме зарплаты, составляющей от 14 000 до 18 000 гривен предоставляется бесплатное проживание и премии. Работодатель указал, что работа идеально подойдет для пенсионеров, которые ищут стабильный заработок.

Также в Киеве предлагают простую работу с достойной оплатой на полную занятость, на которую готовы взять студентов и пенсионеров. В объявлении о вакансии указана заработная плата – 17 500 грн.

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