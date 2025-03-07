Утром в куртке, а днем - в футболке. Когда в Киеве будет почти летняя погода

В эти дни в Киеве ожидается теплая погода и ясное небо

Резкое потепление и солнечная погода, которые ворвались в Киев на этой неделе, будут держаться ее конца. Иногда на небе будут плавать облака, но осадков они точно не принесут.

Температура в дневное время в пятницу-воскресенье будет колебаться в пределах +18…19 градусов, а в ночное — +4…8 градусов. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

Солнечная погода будет радовать киевлян в течение пятницы, 7 марта. Дневная температура вырастет до +19 градусов, хотя ночью она зафиксировалась около +8 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром и днем — умеренные 6-7 м/с.

Суббота, 8 марта, также будет ясной и теплой, хотя вечером на небе будут плавать облака. Осадков не предвидится. Температура на термометрах в дневное время достигнет +18 градусов, но ночью будет значительно прохладнее — +5 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

В воскресенье, 9 марта, синоптики также обещают преимущественно солнечную погоду, хотя ночью и вечером будет небольшая облачность. Воздух днем прогреется до +19 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Максимальные порывы ветра будут утром-днем — слабые 4-5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину неожиданно придут снегопады. Местами снежный покров составит 1 сантиметр.