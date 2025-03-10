Отключат ли отопление в Киеве раньше из-за потепления: городские власти объяснили

Когда в Киеве отключат отопление?

Киевские власти рассматривают возможность завершения отопительного сезона, ориентируясь на погодные условия. Ожидаемое похолодание в конце этой и начале следующей недели может повлиять на дату отключения отопления в столице.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, город имеет одну из самых больших систем теплоснабжения в Европе – почти 3 тысячи километров теплосетей и сотни источников теплоснабжения. Из-за масштабности теплоэнергетической инфраструктуры процесс включения или отключения отопления длится до недели.

"Теплоснабжающие предприятия города постоянно мониторят температуру наружного воздуха и перспективный прогноз. Как только погода стабилизируется, это даст нам возможность отключить отопление", — отметил Пантелеев.

Воздействие на энергопотребление

Еще одним важным фактором является потребление электроэнергии. Отключение отопления может привести к увеличению нагрузки на электросети, что в условиях военного состояния и повреждений энергосистемы может вызвать ее дефицит.

Мнения жителей Киева

Киевляне имеют разные взгляды на завершение отопительного сезона. Некоторые считают, что пока не стоит отключать отопление, однако его можно существенно снизить:

В прошлом году отопление в Киеве было выключено 28 марта. Власти столицы отмечают, что и в этот раз будут ориентироваться на температурные показатели и будут стремиться максимально рационально использовать энергоресурсы, чтобы жильцы не переплачивали за тепло.

Решение об окончательной дате отключения отопления будет принято в ближайшее время, после анализа прогноза погоды.

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