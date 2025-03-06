Будет ли Украина переходить на летнее время: что важно знать

Переход на летнее время в Украине: когда и стоит ли ожидать перемен?

Ежегодно в Украине осуществляется двукратный переход времени – на летнее и зимнее. Эта практика все еще актуальна для большинства европейских стран, хотя дискуссии по ее целесообразности продолжаются уже много лет.

Как сообщает издание NV.UA, в 2025 году украинцы снова переведут часы на летнее время. Когда именно это произойдет и могут ли отменить сезонный перевод времени – читайте дальше.

Когда переводят часы на летнее время в 2025 году?

Переход на летнее время в Украине состоится традиционно в последнее воскресенье марта. В ночь с 29 на 30 марта в 03:00 стрелки часов нужно перевести на час вперед. Это значит, что спать придется на час меньше, но световой день станет длиннее.

Отменят ли перевод часов?

В последние годы активно обсуждается возможность отказа от сезонного перевода времени. Еще в 2019 году Европейский Союз разрешил странам-членам самостоятельно выбирать, по какому времени жить – пожилым или зимним.

В Украине также рассматривали этот вопрос на государственном уровне. В частности, законопроект №4201 предусматривает переход страны на постоянное зимнее время, что позволит отказаться от ежегодного перевода часов. Однако окончательное решение пока не принято, поэтому в 2025 году смена времени произойдет по привычному графику.

Как подготовиться к переводу часов?

Чтобы минимизировать стресс для организма, специалисты рекомендуют:

За несколько дней до перевода часов начать ложиться спать на 15–20 минут раньше.

начать ложиться спать на 15–20 минут раньше. Ограничить употребление кофеина и тяжелой пищи в вечернее время.

и тяжелой пищи в вечернее время. Проводить больше времени на свежем воздухе, особенно утром , чтобы организм быстрее адаптировался.

, чтобы организм быстрее адаптировался. Соблюдать стабильный режим сна даже после перехода на летнее время.

Пока что перевод часов остается обязательным в 2025 году. Будет ли эта традиция упразднена в будущем – покажет время.

Ранее "Телеграф" писал о том, в каких странах еще есть тенденция перевода часов. А также почему от нее отказываются.