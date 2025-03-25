Дожди надолго не задержатся. Какой будет температура в Киеве посреди недели

Солнце почти не порадует киевлян

Во вторник-четверг погода в Киеве прогнозируется преимущественно облачной и дождливой. Температура днем может опуститься до +10 градусов.

Синоптики из Meteofor сообщили, что дожди ожидаются только 25 марта. Самыми интенсивными они будут ночью и утром.

В течение ночи вторника, 25 марта, в городе шли умеренные дожди. Осадки с такой же интенсивностью ожидаются и утром, но днем будут ослабевать. Дневная температура вырастет до +11 градусов, а ночью упала до +7 градусов. Сила ветра в эти сутки не превысит умеренных 6 м/с.

В среду, 26 марта, хотя на небе и будут облака, но осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +10 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются ночью-днем — умеренные 6-7 м/с.

Четверг, 27 марта, также принесет лишь переменную облачность. Хотя этот день предполагается самым теплым среди других. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +15 градусов, а в ночное — опустятся до +5 градусов. Максимальная сила ветра ожидается утром и днем — слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в пяти крупных городах Украины в течение вторника.