Весенний дождь и прохлада: какой будет погода в пяти крупных городах Украины 25 марта

Украинцы соскучились по теплу

Погода в Украине 25 марта будет в основном пасмурной, местами пройдут дожди. День ожидается облачным.

"Телеграф" рассказывает о погоде во вторник в пяти крупных городах Украины. Ее спрогнозировал sinoptik.ua.

Погода в Киеве 25 марта

Ночью столицу накроет сильный дождь, однако к утру он станет слабее, а к середине дня прекратится. Небо будет затянуто облаками. Ночью прогнозируется +7 +8 градусов, днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.

Погода в Харькове 25 марта

День будет пасмурным, днем ожидается дождь, который вечером прекратится. Ночью столбики термометров покажут 6-8 градусов выше нуля, днем температура почти не изменится – +7 +8 градусов.

Погода в Днепре 25 марта

Небо будет затянуто облаками, после обеда начнется сильный дождь, который закончится до вечера. Ночью синоптики прогнозируют 7-8 градусов с отметкой плюс, днем ожидается +11 +13 градусов.

Погода в Одессе 25 марта

Осадков в Одессе не предвидится, но будет облачно. Ночью столбики термометров будут показывать 8 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

Погода во Львове 25 марта

Днем небо будет затянуто тучами, но к вечеру они разойдутся. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью ожидается +6 +7 градусов, в дневные часы будет до 13 градусов с отметкой "плюс".

Как рассказывал "Телеграф", в конце марта Украину накроют магнитные бури. В частности, 25 числа ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует средним магнитным бурям.