Душевые кабины — в прошлом: что выбирают вместо них в 2026, чтобы комната казалась просторной

За этой сантехнической конструкцией легче ухаживать

Привычные душевые кабины постепенно исчезают из современных ванных комнат, и на их место приходит совсем другой подход к пространству, который делает интерьер более легким и практичным. В 2026 году этот тренд может кардинально изменить облик многих комнат.

Одним из главных трендов становятся стационарные душевые перегородки. Это фиксированные панели, которые отделяют душевую зону без использования полноценных кабин с дверцами. Они могут быть стеклянными или декоративными, матовыми или прозрачными, и позволяют сохранить ощущение открытого пространства в ванной комнате. Об их преимуществах подробнее написали в "okdiario".

"Плюсы" стационарных душевых кабинок

Популярность такого решения объясняется простотой ухода и практичностью. Отсутствие сложных конструкций, профилей и подвижных элементов значительно упрощает уборку и уменьшает накопление грязи и известкового налета.

Стационарные душевые стены.

Еще одно преимущество – визуальный эффект пространства. Без массивных кабин ванная комната выглядит более светлой и более просторной, что соответствует современным тенденциям минимализма.

Какие материалы душевых кабинок популярны в 2026 году.

Среди материалов в тренде – керамика, микроцемент и натуральный мрамор. Они сочетают прочность, влагостойкость и широкий выбор дизайнов, что позволяет адаптировать ванную комнату под разные стили – от минимализма до более классических или современных решений.

Таким образом, ванные комнаты постепенно становятся более открытыми, легкими и функциональными, а громоздкие душевые кабины уходят в прошлое.

