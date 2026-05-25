Он заряжал электромобиль возле дома "не по правилам" и получил штраф: как и за что наказывают

В некоторых случаях, речь может идти даже об уголовной ответственности

Зарядка электрокара из квартиры с помощью удлинителя — опасная затея. Она может обернуться немалым штрафом для владельца.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на адвоката Евгения Булименко. По словам эксперта, зарядка электромобилей через удлинитель из квартиры в многоквартирном доме "является не только опасной, но и запрещенной законодательством".

"Так, пунктом 1.18 Правил пожарной безопасности в Украине (утвержденных приказом Министерства внутренних дел от 30.12.2014 №1417), запрещается применение самодельных удлинителей, которые не соответствуют требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок, — Ред.), предъявляемым к переносным (передвижным) электропроводкам", — сообщил Булименко.

Нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности может повлечь административную ответственность в виде штрафа:

на граждан — от 1 700 до 3 400 гривен;

на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 3 400 до 5 100 гривен.

Эксперт уточнил, что об этом говорится в статья 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

В некоторых случаях, по словам Булименко, речь может идти даже об уголовной ответственности. Все дело в том, что зарядка электромобиля из квартиры через удлинитель может привести к возникновению пожара.

Напомним, ранее мы писали о том, какой цветок возле забора может обойтись владельцу в штраф более 8 тысяч.