Водителя маршрутки избили в Киеве посреди оживленного проспекта: посмотрите видео

Официальные структуры пока не комментировали данный инцидент

В Шевченковском районе Киева, вблизи супермаркета "Сільпо" произошел инцидент, привлекающий внимание жителей и пользователей соцсетей. Двое мужчин вывели насильно водителя маршрутки из автобуса.

Соответствующее видео было опубликовано в местном паблике. Сообщение мгновенно собрало сотни реакций и десятки комментариев.

Кадры демонстрируют, как мужчины силой выводят водителя из маршрутки, а затем уводят его на остановку, где продолжают избивать. Один из нападавших был в военной форме, что привлекло дополнительный интерес к инциденту. Известно также, что избиение произошло на Берестейском проспекте.

Пользователи разделились на 2 "лагеря": некоторые выразили возмущение применение насилия, независимо от причин, другие же иронически прокомментировали ситуацию.

Один мужчина допустил в комментариях, что стало причиной данного инцидента. По его словам, почвой для избиения стало резкое высказывание со стороны водителя общественного транспорта к участнику боевых действий.

Как именно развивались события и какие были причины такого поступка, неизвестно. Детали инцидента не разглашались в официальных структурах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 марта в Голосеевском районе Киева мужчина ударил женщину из соседней компании. Как выяснилось впоследствии, нападающим оказался 46-летний военнослужащий, задекларировавший себя как санинструктор Киевского городского ТЦК и СП.