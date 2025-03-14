Топ-чиновник Киевсовета "самоустранился" на фоне коррупционных скандалов (документ)

Выполнять функции секретаря Киевсовета будет Киевский городской голова

Владимир Бондаренко, секретарь Киевсовета, обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения должностных обязанностей. Причиной он назвал досудебное расследование "по резонансному делу".

"Чтобы не было никаких спекуляций, обратился к Киевскому городскому голове Виталий Кличко с тем, чтобы отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевский городской совет на время проведения досудебного расследования по резонансному делу (в котором я прохожу в статусе свидетеля)", — написал Бондаренко в Facebook.

Он добавил, что выполнять функции секретаря Киевсовета пока будет Киевский городской голова. В частности, речь идет о формировании повестки дня и ведении пленарных заседаний Киевского городского совета, Президиума и Согласительного совета председателей депутатских фракций.

Что известно о коррупционном скандале в Киеве

Бондаренко не уточнил, о каком именно "резонансном деле" говорит. Однако, вероятно, речь идет о скандале по поводу земельной сферы столицы. Нацполиция разоблачила масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". Правоохранители задержали генерального директора, его первого заместителя и еще одного высокопоставленного чиновника, организовавших схему получения "откатов" от подрядчиков.

Мэр города Виталий Кличко на фоне новостей о земельной коррупции в Киеве анонсировал ряд увольнений. Таким образом, городской голова ответил на недавнее расследование Bihus.info, в котором журналисты получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, которая якобы занималась земельной коррупцией в столице.

Как сообщал "Телеграф", заседание Киевского городского совета 13 марта закончилось скандалом. Депутаты от фракции "Европейская солидарность" заблокировали трибуну. Это произошло после того, как провалилось голосование за включение в повестку дня обращения к президенту по поводу "притеснений оппозиции".