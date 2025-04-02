Погода в столице настроится на весенний лад: что ждет киевлян 3 апреля

Синоптики обещают действительно хорошую погоду

Киевляне наконец-то смогут отдохнуть от зонтов и дождевиков. Погода в столице 3 апреля значительно улучшится после нескольких дождливых дней.

Температура воздуха поднимется до приятных +15 градусов, а небо постепенно прояснится. Об этом свидетельствуют данные Meteofor.

Ночью в Киеве пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет держаться на отметке +7…+8 градусов. Но утром дождь прекратится, и небо начнет проясняться.

Днем синоптики обещают действительно хорошую погоду. Столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Теплее всего будет после обеда. Дождя уже не будет, можно будет спокойно гулять по городу.

Ветер будет дуть с северо-востока. Его скорость будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 748-751 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.

Чтобы не упустить важные изменения погоды, советуем регулярно проверять обновления на сайте Украинского гидрометцентра. Там всегда публикуют свежие данные о погоде и предупреждения о возможных ухудшениях погоды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что похолодание и дожди скоро покинут Киев. На днях погода в столице резко изменится, и вместо дождей и холода будет существенное потепление.