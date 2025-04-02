Уже с 6 апреля погода в Украине кардинально изменится

К снегу приведет циклон, который пройдет над центральными областями

Погода в Украине готовит масштабные сюрпризы уже на этой неделе. Посреди весеннего потепления неожиданно для многих может вернуться зима.

Об этом свидетельствует прогноз погодного радара Ventusky. По его данным, уже 6 апреля в части Украины может выпасть снег. Осадки могут накрыть север и запад страны.

Больше всего, согласно информации сайта, не повезет Тернополю, Львову Луцку и Чернигову. Там обещают от 3 до 4 см осадков.

Помимо снега в этот день почти по всей территории Украины также ожидаются и дожди (кое-где с грозами). Они, помимо севера и запада, затронут юг и местами центральную и восточную части Украины.

Следует отметить, что в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич подтвердил сложные погодные условия в этот день. По его словам, к снегу приведет циклон, который пройдет над центральными областями.

"Это приведет к выпадению снега, мокрого снега в западных и северных регионах. Местами снегопады могут быть сильными, а на фоне усиления северного и северо-западного ветра превратиться в метели. Левобережье Украины и южные регионы останутся в условиях теплой воздушной массы, поэтому осадки пройдут в виде дождей, местами возможны грозы", — говорилось в материале.

Отметим: узнать полный прогноз Игоря Кибальчича вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Засыпет снегом и ударит мороз. Когда в Украине существенно ухудшится погода".

В Укргидрометцентре также говорят о дождях, мокром снеге и резком похолодании 6 апреля. По прогнозу синоптиков, температура с 5 по 6 апреля может упасть с +9 до +1 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода будет в Украине на следующей неделе.