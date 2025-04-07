Депутат Андрей Витренко инициировал расследование по "частной армии Кличко"

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил об инициативе создать временную контрольную комиссию, которая должна проверить деятельность коммунальной организации "Муниципальная охрана". По словам Витренко, есть основания полагать, что эта структура фактически выполняет роль "частной армии" мэра столицы Виталия Кличко и может быть причастна к масштабным перерасходам бюджетных средств.

"Муниципальная охрана" получает сотни миллионов из городского бюджета — в 2024 году предусмотрено 741 млн грн, а в 2025 заложено уже 824 млн. При этом стоимость человеко-часа охранника почти вдвое превышает рыночные тарифы — 182 грн против 100 грн в час, поясняет депутат. Кроме того, значительная часть сотрудников коммунальной организации забронирована от мобилизации, хотя в этом нет никакой необходимости.

Кроме того, представители "муниципалов" действуют без четко определенных законных полномочий и уже много раз применяли силу против активистов и граждан.

"Если факт дублирования или превышения полномочий подтвердится, самым целесообразным решением будет ликвидация частной армии, которая только истощает бюджет города и не выполняет своих прямых функций", — заявил депутат.

Формирование контрольной комиссии, по словам Витренко, станет первым шагом по возвращению охранной отрасли в прозрачное и конкурентное правовое поле. Если расследование подтвердит обвинения в системных нарушениях, деятельность "Муниципальной охраны" могут не только ограничить, но и прекратить полностью.

Справка. Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, глава фракции ПП "Слуга народа".