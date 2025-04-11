Единственные, кто радуется непогоде: спасатели насмешили украинцев видео

В комментариях не отстают шутить

Погода в Украине не перестает удивлять – в апреле ряд регионов накрыли снегопады и заморозки. В свою очередь, спасатели решили развеять напряжение и добавить немного юмора к ситуации — в TikTok завирусилось видео, где они танцуют под популярный звук.

Соответствующие кадры опубликовала ГСЧС Украины. Необычные подписали видео: "Когда на улице снег и не горит трава".

Оказывается, именно такая ситуация позволяет им и природе "отдохнуть" от масштабных пожаров в сухой траве.

Настоящая причина снегопада, конечно, погодные условия, но шутники не оставляют шансов: они сразу начали писать, что "это наши пожарные наколдовали".

"Отдохните пока. Тогда начнем по новой!", – так прокомментировали украинцы видео спасателей. Они намекали на популярный мем о "Полтавском поджигателе".

Одна пользовательница иронически высмеяла нетипичную весеннюю погоду в Украине. Автор комментария намекнула, что погода настолько резко вернулась к зиме, что если еще несколько дней будет держаться снег и мороз, люди начнут готовиться к Новому году, доставать елки, украшения и включать праздничные гирлянды, как это было несколько месяцев назад.

Такие моменты доказывают: украинцы не теряют чувства юмора даже тогда, когда погода путает весну с зимой. И пока спасатели танцуют, снег дарит им короткую передышку перед новыми вызовами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народное творчество традиционно быстро отреагировало на морозные "выходки" и зимнюю погоду. Смотрите самую смешную подборку мемов.