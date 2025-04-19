Не "добрий день". Как правильно здороваться по-украински в Пасху

Его употребляют весь пасхальный период

Приветствие на Пасху имеет свои особенности. Традиционно в праздничные дни не говорят "Добрый день", а используют другие слова.

"Телеграф" рассказывает, как здороваться на украинском языке в период пасхальных праздников. Кстати, праздничный период длится 40 дней – от Пасхи до Вознесения Господня.

Как правильно здороваться по-украински в Пасхальные праздники

Для Пасхи есть особое приветствие "Христос Воскрес!". Отвечать надо "Воістину Воскрес!"

Дети на освященные куличи на Пасху Фото: netishyn.city

Такое приветствие уместно не только в Пасхальную ночь или день после нее. Для верующих приветствие "Христос Воскрес!" в период Пасхи и 40 дней после нее заменяет привычное "привет" или "добрый день" в разных сферах жизни.

Особые пасхальные и рождественские приветствия особенно распространены среди верующих и на западе Украины

Обычно христианское приветствие звучит "Слава Иисусу Христу". Дважды в год, в честь самых больших праздников — Рождества и Пасхи, они заменяются другими.

На Пасху, как уже отмечалось — "Христос Воскрес", на Рождество — "Христос народився! Ответ — "Славімо Його!"). Важно не путать эти приветствия.

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