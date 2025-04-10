Какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить
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Откладывать в месяц придется половину своего заработка
Для многих приобретение собственного жилья — заветная мечта. Однако рынок недвижимости не может порадовать низкими и доступными большинству украинцев ценами. Сколько же придется копить, к примеру, на однокомнатную квартиру в Киеве при учете, что в месяц вы на нее будете откладывать 15 тысяч гривен?
Журналисты Новости.LIVE пишут, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке — $63 000 (свыше 2,5 млн грн). Даже если откладывать половину своего дохода, многим придется копить годами.
Бухгалтеру, SMM-менеджеру, мастеру маникюра и повару, чей средний уровень дохода позволяет откладывать 15 тысяч гривен в месяц, придется копить на квартиру 14 лет и 6 месяцев.
Быстрее смогут накопить маркетологи. Их средняя зарплата в апреле 2025 составляет 37 500 гривен. То есть, если они будут откладывать половину — 18 750, то квартиру смогут купить через 11 лет и 8 месяцев.
А вот кассиру, например, придется копить дольше остальных — 21 год и 2 месяца. Это при учете, что ежемесячно копилка будет пополняться на 10 500 гривен.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сколько стоит аренда квартиры в Киеве и какой самый дешевый район.