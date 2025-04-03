Сколько стоит арендовать дачу на лето под Киевом: два популярных направления вашего отдыха

На рынке есть немало предложений

С приближением лета украинцев все больше интересует аренда дачи на теплый период. В Киеве есть несколько популярных направлений.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит арендовать дачу в Киеве на лето и какие предложения уже есть на рынке. Отметим, что цены указаны по состоянию на начало апреля.

Аренда дачи в Киеве

Одним из самых популярных направлений являются Осокорки. На сайте по поиску жилья размещено объявление о долгосрочной аренде кирпичной дачи. Дом имеет 2 комнаты, внутренняя отделка сделана из деревянной вагонки. Согласно фото внутри сделан приятный ремонт, а кровать имеет ортопедический матрас.

Есть холодная и горячая вода. На территории дачи скважина, душевая кабина и туалет в доме. Дом отапливается электрокотлом с чугунными батареями. Территория дачи составляет 5 соток, на которых расположена песочница, газон и выход в залив. Побережье которой – песчаный пляж, а непосредственно к Днепру есть выход через набережную.

Стоимость аренды одного месяца летом составляет 15 тысяч гривен, в другие месяцы цена колеблется от 10 до 12 тысяч гривен.

Также на Осокорках предлагают в аренду летний новый домик на период с апреля по октябрь. Его площадь составляет 25 м2, терраса тоже 25 м2. На территории дачи есть скважина и колодец, а дорога к жилью заасфальтирована. Дом сдают в поселке Стадное.

Одним из главных преимуществ этой дачи является то, что она расположена у озера Мартышева. Стоимость аренды одного месяца составляет 25 тысяч гривен.

Также можно арендовать дачу в селе Процев в 35 км от Киева. В аренду сдают хорошее здание с большой площадью и двором, который имеет террасу с камином. У жилья есть все необходимые коммуникации и удобства. Отапливается с помощью экклекро-дровянного котла.

Дом стоит почти в лесном захолустье в 400 м от села. Рядом есть река. Стоимость одного месяца составляет 16 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Прикарпатье сдают старый дом почти бесплатно, но без туалета и воды.