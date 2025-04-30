Летнее тепло, но.... Как будет меняться погода в Киеве

В конце недели в Киеве будет тепло, но ветрено и облачно

В Киеве держится переменная облачность и летняя температура. Такая синоптическая ситуация прогнозируется до конца рабочей недели.

Однако синоптики предупреждают о порывах свежих-сильных ветров в эти дни. Они будут бушевать ежедневно, но с разной силой, как сообщили в Meteofor.

Погода в среду, 30 апреля, обещает быть переменно облачной, но сухой и теплой. Воздух днем прогреется до +20 градусов, а ночью остынет до +11 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера — свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 1 мая, на небе также иногда будут плавать облака, но дождей не прогнозируется. Температура в дневное время вырастет до +20 градусов, а ночью упадет до +9 градусов. Максимальная сила ветра предполагается с утра и до вечера — свежие сильные 9-13 м/с.

Пятница, 2 мая, принесет в город прояснения, но температура немножко упадет. В дневное время показатели термометров зафиксируются около +17 градусов, а в ночное — 6 градусов. Ветренее всего будет утром-днем — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода на майские праздники в Украине.