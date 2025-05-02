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Ее почти никто не видел. Как легендарную реку Лыбидь "похоронили" в бетоне в Киеве (фото и карты)

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Река Лыбидь в Киеве
Река Лыбидь в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Из 17 километров реки только 380 метров остались в природном русле

Киев имеет немало рек и водоемов, однако некоторые из них давно потеряли свое величие. Это же касается и реки Лыбидь, правого притока Днепра.

"Телеграф" расскажет историю этой реки и покажет, как она выглядит сейчас. Заметим, что историки до сих пор не знают точного происхождения названия, ведь официального подтверждения наименования реки в честь одной из основательниц Киева нет.

История реки Лыбидь

Эта река в первый раз упоминается в летописях еще в 968 году. Она существовала во времена Древнего Киева и была одной из самых известных в Украине. Некоторые утверждают, что ее название происходит от имени сестры основателей Киева Кия, Щека и Хорива. А некоторые считают, что имя Лыбидь и название реки не связаны.

По данным летописей, еще до перестройки города, в реке водились крупные караси и другая рыба, однако потом реку постигла беда. Все началась со второй половины 19 века, когда город активно перестраивался, а сточные воды попадали в Лыбидь. Однако до этого вода считалась на столько хорошей, что ее поставляли для столичного Владимирского кадетского корпуса (ныне это Министерство Обороны Украины).

Река Лыбидь
Река Лыбидь

Когда в бассейн реки Лыбидь начали попадать сточные воды из Киева, ее качество значительно ухудшилось. Этому способствовало и то, что над рекой проложили железную дорогу. Также к бассейну реки относилось несколько изменившихся ставок.

Впоследствии в 1907 году в Киеве была вспышка холеры, а в 1909 году в эксплуатацию ввели канализационный коллектор в части речной долины. Таким образом пытались сделать невозможным распространение опасных болезней и улучшить санитарные условия. Однако уже в 1918 году очистные сооружения, которые построили в районе Лысой горы, разрушились. Однако новый коллектор построили в 1939 году, а в 1965 году еще одну станцию ​​с трубами.

В результате ранее прекрасная река Лыбидь стала "заложницей" бетона, ее фактически спрятали в бетонный короб. До этого ее значительная часть протекала на поверхности, а после строительства в 1980-х Лыбидь стала частью канализации.

Река Лыбидь
Река Лыбидь
Река Лыбидь сейчас
Река Лыбидь сейчас

Правда, некоторые участки реки до сих пор находят на поверхности, но ее загрязнение бросается в глаза. Так, в 2021 году река стала ржавой, а до этого пару раз — ярко зеленой.

Река Лыбидь ржавая
Река Лыбидь ржавая
Река Лыбедь зеленая
Река Лыбедь зеленая

Как сейчас выглядит река Лыбидь

На современных фото видно, что река действительно окутана бетоном, даже там где протекает на поверхности. Она идет в сторону Голосиева, вдоль железнодорожных путей, проходит Байковое кладбище и пересекает бульвар Дружбы Народов. Далее бетонное русло переходит в коллектор, в котором спрятана большая часть реки. В Днепр Лыбидь впадает в районе Южного моста, возле ТЭЦ-5.

Река Лыбидь сейчас
Река Лыбидь сейчас
Река Лыбедь на карте
Река Лыбедь на карте

Сегодня длина реки — почти 17 километров, из которых всего 380 метров находятся в своем естественном русле, остальная часть реки опущена в подземные и наземные бетонные коллекторы. У Лыбедь довольно сильное течение, поэтому она практически не замерзает. На это также влияет сброс теплых вод и наличие подземных участков.

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#Киев #Река #Лыбидь