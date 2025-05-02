Ее почти никто не видел. Как легендарную реку Лыбидь "похоронили" в бетоне в Киеве (фото и карты)

Из 17 километров реки только 380 метров остались в природном русле

Киев имеет немало рек и водоемов, однако некоторые из них давно потеряли свое величие. Это же касается и реки Лыбидь, правого притока Днепра.

"Телеграф" расскажет историю этой реки и покажет, как она выглядит сейчас. Заметим, что историки до сих пор не знают точного происхождения названия, ведь официального подтверждения наименования реки в честь одной из основательниц Киева нет.

История реки Лыбидь

Эта река в первый раз упоминается в летописях еще в 968 году. Она существовала во времена Древнего Киева и была одной из самых известных в Украине. Некоторые утверждают, что ее название происходит от имени сестры основателей Киева Кия, Щека и Хорива. А некоторые считают, что имя Лыбидь и название реки не связаны.

По данным летописей, еще до перестройки города, в реке водились крупные караси и другая рыба, однако потом реку постигла беда. Все началась со второй половины 19 века, когда город активно перестраивался, а сточные воды попадали в Лыбидь. Однако до этого вода считалась на столько хорошей, что ее поставляли для столичного Владимирского кадетского корпуса (ныне это Министерство Обороны Украины).

Река Лыбидь

Когда в бассейн реки Лыбидь начали попадать сточные воды из Киева, ее качество значительно ухудшилось. Этому способствовало и то, что над рекой проложили железную дорогу. Также к бассейну реки относилось несколько изменившихся ставок.

Впоследствии в 1907 году в Киеве была вспышка холеры, а в 1909 году в эксплуатацию ввели канализационный коллектор в части речной долины. Таким образом пытались сделать невозможным распространение опасных болезней и улучшить санитарные условия. Однако уже в 1918 году очистные сооружения, которые построили в районе Лысой горы, разрушились. Однако новый коллектор построили в 1939 году, а в 1965 году еще одну станцию ​​с трубами.

В результате ранее прекрасная река Лыбидь стала "заложницей" бетона, ее фактически спрятали в бетонный короб. До этого ее значительная часть протекала на поверхности, а после строительства в 1980-х Лыбидь стала частью канализации.

Река Лыбидь

Река Лыбидь сейчас

Правда, некоторые участки реки до сих пор находят на поверхности, но ее загрязнение бросается в глаза. Так, в 2021 году река стала ржавой, а до этого пару раз — ярко зеленой.

Река Лыбидь ржавая

Река Лыбедь зеленая

Как сейчас выглядит река Лыбидь

На современных фото видно, что река действительно окутана бетоном, даже там где протекает на поверхности. Она идет в сторону Голосиева, вдоль железнодорожных путей, проходит Байковое кладбище и пересекает бульвар Дружбы Народов. Далее бетонное русло переходит в коллектор, в котором спрятана большая часть реки. В Днепр Лыбидь впадает в районе Южного моста, возле ТЭЦ-5.

Река Лыбидь сейчас

Река Лыбедь на карте

Сегодня длина реки — почти 17 километров, из которых всего 380 метров находятся в своем естественном русле, остальная часть реки опущена в подземные и наземные бетонные коллекторы. У Лыбедь довольно сильное течение, поэтому она практически не замерзает. На это также влияет сброс теплых вод и наличие подземных участков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тайны хранит Лютеранская улица в Киеве.