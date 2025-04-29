Украинский вуз приобрел гольф-клуб на берегу Днепра в Киеве (фото)

Инвестиция "затянет" на 40 миллионов долларов

Киевская школа экономики (KSE) получит новый кампус. Его откроют на территории гольф-клуба, который купили за 18 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент KSE Тимофей Милованов. По его словам, в целом инвестиция "затянет" на 40 миллионов долларов. За эти деньги школа планирует:

реконструкцию здания;

новые пространства;

аудитории;

лаборатории;

мейкер-спейсы;

территории.

"Будет очень няшно. Это самая большая инвестиция в образование в один университет в Украине за время независимости", — считает Милованов.

Милованов объяснил, что новый кампус станет новым Альма-матер для инженеров, математиков, урбанистов, психологов" и всех, кто нужен Украине для устойчивости и восстановления, для возможности защитить нас и отстроить Украину".

"Я хочу, чтобы студенты могли приходить в большую библиотеку, учиться, читать книги и смотреть на Днепр и зеленый парк. Чтобы в Украине остались таланты, а не уехали в США, Британию, Польшу или, как раньше, в Москву. А уехавшие из Украины таланты вернулись, и были здесь, и строили Украину, а не становились частью чужого будущего", — говорит он.

Что будет с гольф-клубом и территорией

При этом в KSE не станут отказываться от прошлой деятельности гольф-клуба и обещают поддерживать этот спорт.

"Мы не будем отгораживаться заборами и откроем эту часть парка для всех жителей. То, что раньше было доступно только для элит, будет доступно для всех. Мы работаем с оболонской сообщиной и планируем восстановить летний кинотеатр. Высоток не будет, ЖК не будет, машин ездящих по парку не будет, шашлычной и алкоголя не будет. Будет Гарвард. Для людей. Открытый. Будет развитие и качество. То, что давно должно было быть, но не было. Еще будут маленькие яхточки-парусники и академическая плотина как в Бостоне в МИТ (Массачусетский технологический институт)", — рассказывает Милованов.

Откуда деньги

Милованов объясняет, что KSE — это частный университет и американская неприбыльная организация.

"Все деньги от международных и украинских доноров и партнеров KSE. С 2022 года доноры передали KSE Foundation около $150 млн. Для гуманитарной помощи, обороны, аптечки, дроны, БПЛА, вертолеты, образование, восстановление клиники, авто. Сейчас KSE инвестирует в инфраструктуру для инженерного и математического образования Украины, то есть экономику и безопасность. В будущее Украины. Счастливое. Успешно. Мирное.

Где расположен и как выглядит гольф-центр

Гольф-центр находится в Оболонском районе Киева на улице Оболонская набережная 20.

Фото:

Гольф центр в Киеве

Гольф центр в Киеве

Гольф центр в Киеве

Гольф центр в Киеве

Гольф центр в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине посреди войны построят грандиозный курорт за $1,5 млрд.