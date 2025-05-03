"Будуть фламінго, зяблики та качки-мандаринки": у Києві знову потоп, мешканці жартують про "заповідник" (відео)

У Києві знову "стихійне лихо"

Один із дворів в Оболонському районі Києва виявився затопленим у суботу 3 травня. Місцеві жителі, побачивши це, не змогли втриматися від сумного жарту про "заповідник", а також пофантазувати про те, що в них тепер житимуть екзотичні птахи.

Відеозапис був спочатку оприлюднений telegram-каналом "Життя ОБОЛОНЬ Київ". Зазначається, що ландшафтне перетворення розпочато на проспекті Оболонський,11.

Що спричинило початок формування нових екосистем не повідомляється, проте автори повідомлення перекладають провину на комунальні служби.

Як видно на відео, місцевий житель показує, що двір та місцевість біля дитячого майданчика виявилися затопленими, після чого констатує, що прямо там відбувається формування "орнітологічного заповідника".

"Незабаром сюди прилетять рожеві фламінго, зяблики та качки-мандаринки. Бо, напевно, більше сюди ніхто не приїде і ніхто нічого не зробить. Ну хоч птахам буде наснага", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у Києві на відео зняли незвичайну подію. Священник, поліцейський та чоловік у чорному, якого в коментарях чомусь назвали "баригою", разом штовхали позашляховик Toyota Land Cruiser.