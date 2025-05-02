В Киев спешит непогода. Когда ожидать дождей, гроз и сильных ветров

В конце этой недели погода в Киеве с солнечной сменится на облачную, мокрую и ветреную, хотя температура будет только расти

Киев пока радует солнце и безоблачное небо. Однако погода в конце недели изменится и в город ворвутся мелкие дожди с первыми грозами в этом году и свежие-сильные ветры, хотя температура будет только подниматься.

Показатели на термометрах в течение пятницы-воскресенья будут колебаться в пределах +16…26 градусов днем. Ночью они ожидаются в коридоре +4…15 градусов, как сообщили в Meteofor.

В пятницу, 2 мая, намека на облака вообще не будет. Воздух днем прогреется до +16 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Этот день будет самым холодным среди остальных. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

Суббота, 3 мая, будет более теплой, но облачной и ветреной. Дождей не предвидится. Дневная температура вырастет до +24 градусов, а ночью упадет до +9 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера — свежие 9-10 м/с.

А вот воскресенье, 4 мая, принесет облачность, дожди с грозами и еще более сильные ветры. Хотя в этот день будет наиболее тепло — до +26 градусов днем и до +15 градусов ночью. Мелкие дожди должны пройти во второй половине суток, а грозы будут бушевать вечером. В течение утра-вечера прогнозируются свежие-сильные ветры — до 11-14 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где украинцам в начале мая ждать заморозков.