Квартиры в Киеве существенно подорожали: в каком районе можно найти доступное жилье

За год цены выросли на 13,5%

В Киеве зафиксирован стремительный рост цен на вторичную недвижимость. За последние полгода стоимость квадратного метра жилья в столице выросла почти на 16% – с 57 025 до 66 101 грн, что составляет более 10 000 грн подорожания.

Об этом сообщает сервис M2bomber. В месячном разрезе рост более умеренный – всего 0,42% (примерно 274 грн).

Однако, если сравнивать с маем 2024 года, годовой рост составил 13,52%, или около 8 000 грн.

Аналитики отмечают, что динамика последних недель может свидетельствовать о начале обратного тренда. Еще в начале мая темпы роста были ощутимо выше: 15,99% в годовом разрезе, 16,82% – в 6-месячном и 5,84% – за месяц.

Несмотря на всеобщее подорожание, ценовая разница между районами Киева остается существенной. Дешевле купить жилье в Святошинском районе — в среднем по 49 440 грн за квадрат. В наиболее доступных также входят Деснянский (50 394 грн) и Днепровский (54 411 грн) районы.

В то же время, самым дорогим остается Печерский район – квадратный метр здесь стоит 89 144 грн. Это почти вдвое больше, чем в Святошинском.

На рынке также есть ориентиры цен, по которым чаще всего выставляют жилье. К примеру, около 7% объявлений формируются из расчета 51 000 грн за "квадрат". Часто встречаются цены 57 800 грн, 44 200 грн, 68 000 грн и даже 85 000 грн.

В сегменте самых низких цен можно найти квартиры, где "квадрат" стоит 20 400 грн, но таких объявлений менее 1% — всего 0,9%.

Ранее "Телеграф" писал, что аренда в Киеве дорожает. Сколько стоит однокомнатная квартира в мае и в каком районе дешевле найти.