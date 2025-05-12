Квартири в Києві суттєво подорожчали: в якому районі можна знайти доступне житло

За рік ціни виросли на 13,5%

У Києві зафіксовано стрімке зростання цін на вторинну нерухомість. За останні пів року вартість квадратного метра житла в столиці зросла на майже 16% – із 57 025 до 66 101 грн, що становить понад 10 000 грн подорожчання.

Про це повідомляє сервіс M2bomber. У місячному розрізі ріст більш помірний – лише 0,42% (приблизно 274 грн).

Проте якщо порівнювати із травнем 2024 року, річне зростання склало 13,52%, або близько 8 000 грн.

Аналітики зазначають, що динаміка останніх тижнів може свідчити про початок зворотного тренду. Ще на початку травня темпи зростання були відчутно вищими: 15,99% у річному розрізі, 16,82% – у 6-місячному, і 5,84% – за місяць.

Попри загальне подорожчання, цінова різниця між районами Києва залишається суттєвою. Найдешевше купити житло у Святошинському районі – в середньому по 49 440 грн за квадрат. До найдоступніших також входять Деснянський (50 394 грн) і Дніпровський (54 411 грн) райони.

Водночас найдорожчим залишається Печерський район – квадратний метр тут коштує 89 144 грн. Це майже вдвічі більше, ніж у Святошинському.

На ринку також є орієнтири цін, за якими найчастіше виставляють житло. Наприклад, близько 7% оголошень формуються з розрахунку 51 000 грн за "квадрат". Часто зустрічаються й ціни 57 800 грн, 44 200 грн, 68 000 грн і навіть 85 000 грн.

У сегменті найнижчих цін можна знайти квартири, де "квадрат" коштує 20 400 грн, але таких оголошень менше ніж 1% – лише 0,9%.

Раніше "Телеграф" писав, що оренда у Києві дорожчає. Скільки коштує однокімнатна квартира у травні та в якому районі найдешевше знайти.