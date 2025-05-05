Аренда в Киеве дорожает: сколько стоит однокомнатная квартира в мае

Спрос на аренду жилья значительно вырос

В Киеве снова выросли цены на аренду жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

По данным сервиса ЛУН, средняя стоимость аренды в столице в мае 2025 достигла 17 500 гривен в месяц. Цены могут варьироваться в зависимости от района, состояния жилья и ремонта.

В частности, в центральных районах, таких как Печерск и Шевченковский, аренда традиционно дороже. Тогда как в более отдаленных районах, например, на Троещине или Борщаговке, можно найти более доступные варианты.

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (33 500 гривен), Шевченковском (22 000 гривен) и Голосеевском (20 000 гривен) районах Киева.

Самые доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в Днепровском (14 000 гривен), Святошинском (15 000 гривен) и Деснянском (9 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-х комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 27 800 гривен в месяц. За 2024 год цена на аренду "двушки" в столице выросла на 33%.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (46 000 гривен), Шевченковском (31 000 гривен), Голосеевском (30 000 гривен) и Соломенском (22 000 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2-х комнатное жилье в Оболонском (20 000 гривен) и Дарницком (19 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды квартиры представлены в Святошинском (16 000 гривен), Днепровском (16 000 гривен) и Деснянском (11 000 гривен) районах.

Цена на 3-комнатные квартиры тоже выросла. Самое дорогое жилье сдается в Печерском (66 900 гривен), Шевченковском (52 300 гривен) и Голосеевском (41 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (27 000 гривен), Дарницком (21 300 гривен), Святошинском (18 000 гривен), а также в Деснянском (14 000 гривен) районах.

По информации с сайта ЛУН, в мае значительно возрос спрос на квартиры. В среднем квартиру арендуют через шесть дней с момента публикации объявления.

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