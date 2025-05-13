Непогода застала врасплох: Киев накрыло дождем с градом (видео)

Сразу в нескольких районах города

Во вторник, 13 мая, в первой половине дня в Киеве резко изменилась погода. В некоторых районах столицы внезапно начался сильный дождь, сопровождавшийся градом.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Пользователи соцсетей начали массово делиться видео и фото непогоды.

На опубликованных кадрах видно, как крупные капли дождя смешиваются с градинами, которые стучат по крышам автомобилей и тротуарам.

В сети пишут, что непогода накрыла Оболонский и Голосеевский районы столицы.

Также есть информация, что дождь с градом прошел и центром Киева.

Предупреждают, что погодные условия могут усугубить ситуацию на дорогах — будьте осторожны и по возможности избегайте передвижения по городу.

Напомним, что синоптики прогнозировали на 13 мая в Киеве кроме облачности и дождь. Мелкие осадки ожидались в течение утра-вечера. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются утром и днем – свежие 8-9 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, в какие области Украины в ближайшие дни ворвется снег или потепление до +20 градусов. Осадки будут накрывать страну в течение второй декады мая.