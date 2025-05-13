Дожди, ветры и грозы, но до +18 градусов днем. Когда в Киеве начнет теплеть несмотря на непогоду

Погода в Киеве в эти дни предполагается облачной, дождливой, местами с грозами и ветрами, хотя показатели на термометрах будут расти

В Киеве держится облачность, идут дожди и бушуют ветры. В ближайшие дни к ним могут добавиться еще грозы. Однако температура в течение вторника-четверга будет только расти.

Самым теплым днем ожидается четверг, хотя в этот день будут самые продолжительные дожди и сильные ветры. Таким прогнозом поделились синоптики из Meteofor.

Вторник, 13 мая, кроме облачности, принесет с собой еще дожди. Мелкие осадки прогнозируются в течение утра-вечера. Воздух днем прогреется до +14 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Самые сильные порывы ветра предполагаются утром и днем — свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 14 мая, также будет облачно и мокро, но более тепло. Мелкие осадки стоит ожидать утром-днем. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +17 градусов, а в ночное — упадут до +6 градусов. Максимальная сила ветра будет днем – свежие 8 м/с.

А вот в четверг, 15 мая, все сутки будет держаться сильная облачность и будут идти мелкие дожди, которым местами будут сопровождать грозы. Дневная температура достигнет +18 градусов, а ночью — +11 градусов. В течение утра-вечера будут бушевать свежие-крепкие ветры — до 8-14 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие области Украины в ближайшие дни вервется снег или потепление до +20 градусов.