Погода удивила снегом в середине мая: впечатляющие фото

Ночью столбик термометра опустился ниже нуля.

В Украине на Буковине почти к концу весны выпал снег. Так, в горных регионах ночью столбик термометра опустился ниже нуля, и некоторые населенные пункты замело.

Соответствующие фото публикуют в сети и пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). Отмечается, что снег выпал не только на самой высокой точке Карпат — горе Пип Иван, а в селе Верхний Яловец, Черновицкой области.

"В горах Буковины сегодня снова выпал снег, температура опустилась до 0°С", — пишут в сети.

Заметим, что на фото видны не только заснеженные вершины гор, но и поселения людей. Ведь некоторые украинцы имеют дома удивительно близко к горным массивам. К тому же снега выпало немало, местами образовались даже маленькие сугробы.

Пограничники советуют избегать путешествий высокогорья во время непогоды и планировать туристические маршруты, учитывая погодные изменения и снег.

По прогнозам Ventusky, 9 мая ночью синоптики обещали снег в горных регионах Украины и до -1 градуса. Однако уже днем солнце пригрело до +12 градусов, и потому весь снег растаял. Однако синоптики также обещают снег ночью и 11 мая, потому Карпаты ожидает зимняя погода.

Погода в Украине 9 мая

Погода в Украине 11 мая

Напомним, уже с воскресенья, 11 мая, в Украине начнутся дожди и грозы, которые продлятся почти неделю. Больше всего не повезет восточным и центральным областям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о прогнозе погоды для Киева на выходные, 10-11 мая.